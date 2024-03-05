Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Источник CNET был снижен до уровня "недоверенных источников" на Википедии из-за публикации статей, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), без указания авторства. Это привело к публичным дебатам между редакторами Википедии, в результате чего CNET был разжалован.

В 2020 году, когда CNET был приобретен издателем Red Ventures, его репутация начала падать, так как приоритет уделялся рекламе и SEO-трафику, а не редакционным стандартам. Однако скандал с ИИ-контентом способствовал ускоренному падению CNET. Редакторы Википедии заявили, что CNET следует полностью исключить из надежных источников из-за частой дезинформации пользователей со стороны Red Ventures.

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CNET утверждает, что прекратил публикацию ИИ-контента, но один из редакторов назвал Red Ventures "спамерской сетью". Использование сгенерированных ИИ материалов вызывает обеспокоенность, так как тексты могут быть низкого качества или неточными. Это создает прецедент для поддержания качества информации в Интернете.