Появились первые признаки того, что мобильный процессор или настольный APU AMD, который придет на смену Strix Point, получит кодовое название "Sound Wave"

Появились первые признаки того, что мобильный процессор или настольный APU AMD, который придет на смену Strix Point, получит кодовое название "Sound Wave". AMD имеет тенденцию придумывать причудливые внутренние кодовые имена для предстоящих проектов, в основном для того, чтобы определить источник утечек, поэтому "Sound Wave" как кодовое имя может измениться со временем. В то время как грядущие 4 нм чипы "Strix Point" и "Strix Halo" реализуют микроархитектуру CPU "Zen 5" и графическую архитектуру RDNA 3+, а также NPU на базе XDNA 2 с утроенным поколением AI TOPS; Wccftech считает, что "Sound Wave" может быть процессором AMD класса, сравнимого с "Strix Point", реализующим микроархитектуру CPU "Zen 6", который AMD запланировала на 2025-26 годы.

Пожалуй, самым интересным аспектом этой утечки является литейный узел, причем первоисточник в корейском техблоге Gamma0burst ссылается на 3 нм. Это последнее семейство узлов от TSMC для реализации транзисторов FinFET, прежде чем литейная компания перейдет на нанолисты с N2. Вполне вероятно, что AMD выберет один из более продвинутых вариантов 3 нм нод TSMC, например N3P или N3X, поскольку в 2025-26 годах конкурирующая Intel уже близка к тому, чтобы представить литейную ноду Intel 20A для массового производства. На данный момент о "Sound Wave" известно не так много, кроме процессорных ядер "Zen 6".