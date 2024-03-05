Кулер Wieland AIO CPU - это прототип жидкостного процессорного кулера с замкнутым контуром

Кулер Wieland AIO CPU - это прототип жидкостного процессорного кулера с замкнутым контуром, в котором отсутствует помпа или какая-либо форма активного потока охлаждающей жидкости между источником тепла (блоком процессора) и радиатором (радиатором).

Кулер работает по принципу термосифона, когда разность температур между источником и радиатором вызывает поток охлаждающей жидкости. По сути, именно так работают солнечные водонагреватели: они гоняют теплоноситель (воду) между нагревательными панелями и накопительным баком. Нельзя сказать, что кулер не имеет движущихся частей, радиатор все еще нуждается в вентиляции с помощью вентиляторов.

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Оверклокер Der8auer протестировал прототип кулера Wieland и сравнила его эффективность охлаждения с типичным 240-мм AIO CLC (с помпой) на машине с процессором AMD Ryzen 9 7950X с TDP 170 Вт.

Во время 20-минутного многопоточного стресс-теста Cinebench R23 240-мм AIO держал температуру около 70 °C, а Wieland AIO - 78 °C. Энергопотребление обычного 240-мм AIO было выше, так как процессор, вероятно, использовал более низкую температуру для удержания более высоких частот разгона.



