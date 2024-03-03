NetBak PC Agent позволяет пользователям создавать резервные копии всей системы на компьютерах и серверах с операционной системой Windows

QNAP выпустил безлицензионное решение для резервного копирования под названием NetBak PC Agent. Это решение позволяет пользователям создавать резервные копии всей системы на компьютерах и серверах с операционной системой Windows. NetBak PC Agent требует установки Hyper Data Protector, приложения, поддерживающего резервное копирование конечных устройств, на сетевой накопитель (NAS) пользователя.

Оно предлагает такие функции, как восстановление полной системы с помощью создания загрузочного диска USB, синтетическое инкрементное резервное копирование для сокращения времени резервного копирования/восстановления, интерфейс Backup Explorer для поиска и восстановления файлов из различных версий резервных копий, резервное копирование по расписанию и возможность восстановления резервной копии системы на локальном или удаленном сайте.

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Это решение предназначено как для ИТ-специалистов, так и для персональных пользователей. NetBak PC Agent доступен для загрузки из QNAP Utilities, а Hyper Data Protector - из QTS App Center.