Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, благодаря чему обеспечивается высокая производительность и надежность соединения

Бренд Sennheiser выпустил наушники MOMENTUM True Wireless 4, оснащенные новейшими технологиями, такими как Snapdragon Sound Technology, Qualcomm aptX Lossless и режим сверхнизкой задержки, что обеспечивает высокое качество звука.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, благодаря чему обеспечивается высокая производительность и надежность соединения. MOMENTUM True Wireless 4 также имеют улучшенное антенное обеспечение, поддерживающее высокую чувствительность к радиочастотам и более быстрое соединение.

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Устройство обладает до 7,5 часов непрерывного прослушивания и возможностью продления до 30 часов с помощью зарядного чехла. Наушники также имеют микрофоны, улучшающие качество восприятия голоса и функцию шумоподавления, адаптивный эквалайзер и возможность персонализации звука с помощью приложения Smart Control App. Конструкция наушников защищает от ушной серы и обеспечивает комфорт при использовании.