Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Sennheiser выпустил наушники MOMENTUM True Wireless 4
Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, благодаря чему обеспечивается высокая производительность и надежность соединения

реклама

Бренд Sennheiser выпустил наушники MOMENTUM True Wireless 4, оснащенные новейшими технологиями, такими как Snapdragon Sound Technology, Qualcomm aptX Lossless и режим сверхнизкой задержки, что обеспечивает высокое качество звука. 

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, благодаря чему обеспечивается высокая производительность и надежность соединения. MOMENTUM True Wireless 4 также имеют улучшенное антенное обеспечение, поддерживающее высокую чувствительность к радиочастотам и более быстрое соединение.

реклама

Устройство обладает до 7,5 часов непрерывного прослушивания и возможностью продления до 30 часов с помощью зарядного чехла. Наушники также имеют микрофоны, улучшающие качество восприятия голоса и функцию шумоподавления, адаптивный эквалайзер и возможность персонализации звука с помощью приложения Smart Control App. Конструкция наушников защищает от ушной серы и обеспечивает комфорт при использовании.

#momentum
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
3
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
Глава NVIDIA заявил о способности увеличивать производительность вычислений в миллион раз каждые десять лет
7
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Новая консоль воспроизводит игры для Nintendo 64 в 4K
+
Бельгийская компания Seafar начала эксплуатировать в Германии дистанционно управляемые грузовые суда
+
Албания ставит на вооружение беспилотники Bayraktar TB2
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Новая Test Drive Unlimited будет исключительно онлайн-игрой
1
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3

Популярные статьи

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
30
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
50
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
24
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
27
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
13
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
17
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:49
У Рафалей планер древний, как яйца динозавра. По ЛТХ планера он уступает даже более старому МиГ-29. Туда банально не поставишь габаритный радар, и не повесишь дальнобойные ракеты. Так что ему давно по...
Eurasian Times: китайские J-20 сбили 17 истребителей Rafale во время симуляционных учений
Даниил Евтишенков
23:42
На зубчатых шинах по зубчатой дороге🤣
Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду
22870
23:40
Как крепко сексуальные партнеры чимбала набежали... И каждый, якобы, сношает чимбала через упадочный стимдек. Нинтендобои, которых на два порядка (в 100 раз) больше чем стимдкобоев, где вы?
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Валерий Агапов
23:39
Спасибо, вообще я в курсе. Это единичные моменты, например, на встройке 8700G может и надо. Но "не разгон памяти" не ошибка при сборке. Кстати не встречал статьи о долговечности и отказах компонентов...
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
Митрофан Сульгин
23:36
CAS Latency,т.е запрос процессора на доступ к ячейкам памяти,всё показывает что это самый важный параметр и как следствие общее быстродействие системы
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
32Влад32
23:34
Да хохлы уже всех достали. Представляете, как им в дальнейшем все аукнется?
"РВ": Поляки разбивают приобретенные для ВСУ в Европе внедорожники, оставляя их сильно поврежденными
Даниил Лавкрафт
23:28
Клавиатурка такая наверн неплохо бы под Final Fantasy XIV подошла, для чата самое то.
Tesla пытается вернуть свои позиции на китайском рынке, прибегая к новым страховым субсидиям
palkovvodec
23:27
цена 1 сгоревшего абрамса - парочка российских самодельных дронов "упырь". видеодоказательства есть: https://t.me/RVvoenkor/63111
В районе Бердычей российские бойцы смогли уничтожить третий танк M1A1 Abrams ВСУ
Даниил Лавкрафт
23:26
"новый 7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц" - а компот?! То бишь тип матрицы какой?
Tesla пытается вернуть свои позиции на китайском рынке, прибегая к новым страховым субсидиям
Даниил Лавкрафт
23:24
"Компания утверждает, что сможет обеспечить скорость 30 или 60 кадров в секунду в нескольких играх для PS3" - это должно кого-то впечатлить? Самка собаки, да та же Rog Ally даже под решейдером спокойн...
Tesla пытается вернуть свои позиции на китайском рынке, прибегая к новым страховым субсидиям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем