Маск обвиняет Open AI в нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей и недобросовестной деловой практике и требует, чтобы компания вернулась к открытому исходному коду всех своих технологий и функционировала как некоммерческая организация

Илон Маск в личном качестве подал в суд на Сэма Альтмана, Грегори Брокмана, компанию Open AI и ее филиалы, обвинив их в нарушении учредительного договора и отклонении от своей цели - быть некоммерческой организацией, занимающейся развитием искусственного интеллекта на благо человечества. Этот иск был подан в связи с отношениями Open AI с Microsoft, которые, по словам Маска, ставят под угрозу учредительный договор. Маск обвиняет Open AI в нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей и недобросовестной деловой практике и требует, чтобы компания вернулась к открытому исходному коду всех своих технологий и функционировала как некоммерческая организация.

Маск также требует запретить Open AI и другим ответчикам извлекать прибыль из технологии Open AI. В частности, Маск утверждает, что GPT-4 не является открытым исходным кодом, заявляя, что только Open AI и Microsoft знают его внутреннюю работу, а Microsoft может монетизировать GPT-4 "за целое состояние". Microsoft, что интересно, не была указана в иске в качестве ответчика. Илон Маск входил в первоначальный совет директоров Open AI до своего ухода в 2018 году и, как утверждается, является ключевым спонсором аппаратных средств ускорения ИИ, используемых в новаторской работе Open AI.