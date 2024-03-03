Seiren V3 Chroma устанавливает новый стандарт для USB-микрофонов

Razer представила два новых микрофона - Seiren V3 Chroma и Seiren V3 Mini. Они сочетают в себе культовый дизайн Razer с передовыми функциональными возможностями. Seiren V3 Chroma устанавливает новый стандарт для USB-микрофонов, имеет визуальный эффект RGB и обеспечивает исключительно чистый звук.

Он оснащен суперкардиоидным конденсаторным микрофоном, который улавливает все нюансы голоса и имеет интуитивно понятный многофункциональный сенсор. Seiren V3 Mini является более компактным вариантом и имеет такие функции, как датчик отключения звука со светодиодным индикатором и улучшенная частота дискретизации для превосходного звука.

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Оба микрофона предназначены для создателей контента и геймеров и доступны на razer.com и у авторизованных реселлеров. Цена Seiren V3 Chroma составляет £129,99, а Seiren V3 Mini - £49,99.