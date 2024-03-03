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ddr22
Розничная упаковка Intel Core i9-14900KS появилась во Вьетнаме
Сообщение о нарушении эмбарго, похоже, подтверждает глобальную инсайдерскую информацию о том, что дистрибьюторские сети получают запасы

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Существование грядущего процессора Intel Core i9-14900KS было подтверждено серией инсайдерских утечек и преждевременными объявлениями о розничной продаже - "предполагаемый" образец был сфотографирован и появился в сети в начале 2024 года. 

В объявлениях французской электронной розницы были указаны две комплектации - традиционная розничная версия в коробке и вариант с голым лотком для OEM-производителей. Ранее сегодня аккаунт I_Leak_VN в социальных сетях выложил доказательство того, что на неназванном вьетнамском складе находится одна коробка "Special Edition" - пока неясно, поступили ли устройства в розничную продажу или только прибыли на берега Юго-Восточной Азии. 

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Сообщение о нарушении эмбарго, похоже, подтверждает глобальную инсайдерскую информацию/шепот о том, что дистрибьюторские сети получают запасы - возможно, для подготовки к выпуску, который, по слухам, состоится в середине марта. VideoCardz полагает, что вьетнамские покупатели будут платить примерно 765 долларов за штуку - на 30% дороже, чем текущая стоимость флагмана 14-го поколения Core.


#intel core i9-14900ks
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Розничные и OEM-упаковки Intel Core i9-14900KS появились во Франции
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