Сообщение о нарушении эмбарго, похоже, подтверждает глобальную инсайдерскую информацию о том, что дистрибьюторские сети получают запасы

Существование грядущего процессора Intel Core i9-14900KS было подтверждено серией инсайдерских утечек и преждевременными объявлениями о розничной продаже - "предполагаемый" образец был сфотографирован и появился в сети в начале 2024 года.

В объявлениях французской электронной розницы были указаны две комплектации - традиционная розничная версия в коробке и вариант с голым лотком для OEM-производителей. Ранее сегодня аккаунт I_Leak_VN в социальных сетях выложил доказательство того, что на неназванном вьетнамском складе находится одна коробка "Special Edition" - пока неясно, поступили ли устройства в розничную продажу или только прибыли на берега Юго-Восточной Азии.

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Сообщение о нарушении эмбарго, похоже, подтверждает глобальную инсайдерскую информацию/шепот о том, что дистрибьюторские сети получают запасы - возможно, для подготовки к выпуску, который, по слухам, состоится в середине марта. VideoCardz полагает, что вьетнамские покупатели будут платить примерно 765 долларов за штуку - на 30% дороже, чем текущая стоимость флагмана 14-го поколения Core.



