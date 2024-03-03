Это означает, что игроки могут играть вместе с друзьями на разных платформах и совместно сражаться против Корня

Популярная игра Remnant 2 теперь обновлена функцией Crossplay, которая позволяет игрокам объединяться независимо от платформы. Это означает, что игроки могут играть вместе с друзьями на разных платформах и совместно сражаться против Корня.

Важно отметить, что функция Crossplay по умолчанию включена для консольных игроков, но они могут выключить ее, если хотят. Также, разработчики сообщают о проведении события Aberration Domination, в течение которого игроки должны победить Аберрации, чтобы получить редкий материал и создать новые версии оружия.

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Remnant 2 предлагает выжившим сражаться с новыми врагами и боссами в ужасных мирах, как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Играя вместе, игроки смогут остановить зло, угрожающее реальности. Полный список изменений патча Remnant 2 Patch 408,516 доступен на сайте игры.