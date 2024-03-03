Форум HDMI отклонил предложение AMD о добавлении поддержки HDMI 2.1 с открытым исходным кодом в их драйвер AMDGPU для Linux

Форум HDMI отклонил предложение AMD о добавлении поддержки HDMI 2.1 с открытым исходным кодом в их драйвер AMDGPU для Linux. В результате пользователи Linux не смогут использовать передовые функции, такие как 4K@120 Гц и 5K@240 Гц, через HDMI.

HDMI Forum ссылается на юридические нормы и правила соответствия, которые не позволяют использовать код HDMI 2.1 с открытым исходным кодом. Эта ситуация отражает проблемы, с которыми сталкиваются разработчики драйверов с открытым исходным кодом. Вместо использования HDMI, AMD советует геймерам Linux использовать DisplayPort для доступа к передовым функциям.

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Пользователи Windows AMD по-прежнему могут использовать все возможности HDMI 2.1. Отказ HDMI Forum также усложняет отношения между AMD и форумом. На данный момент неизвестно, смогут ли владельцы AMD на базе Linux в полной мере использовать дисплеи нового поколения со стандартом HDMI 2.1. Обе стороны стоят на своем, оставляя потребителей в затруднительном положении.



