Девять лучших оверклокеров из онлайн-квалификации будут приглашены на живой отборочный тур

Компания G.SKILL представила 8-й ежегодный конкурс по разгону OC World Cup 2024 с общим призовым фондом в 40 000 долларов США. Соревнования будут состоять из трех этапов: онлайн-квалификации, живого отборочного тура и гранд-финала.

Девять лучших оверклокеров из онлайн-квалификации будут приглашены на живой отборочный тур, а три лучших из них будут участвовать в гранд-финале. Общий призовой фонд будет распределен между участниками, призы составят от 2 500 до 10 000 долларов США.

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Кроме того, девять лучших участников онлайн-квалификации получат комплекты памяти DDR5-8000, а три участника, которые успешно пройдут все этапы онлайн-квалификации, получат комплекты памяти DDR5-7600.