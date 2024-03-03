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Компания Phanteks представила новую серию корпусов XT, включающую модели XT Pro, XT Pro Ultra и XT View. Корпуса этой серии способны вместить большие видеокарты и обеспечивают эффективную систему охлаждения с помощью различных вариантов вентиляторов.
XT Pro оснащен одним вентилятором M25-120, XT Pro Ultra - четырьмя вентиляторами M25-140 DRGB, а XT View - тремя вентиляторами M25-120 DRGB. Корпуса поддерживают новейшие материнские платы с задними разъемами, что позволяет удобно организовать внутреннее пространство. Особое внимание уделено охлаждению видеокарты, благодаря трем вентиляторам, расположенным на средней пластине.
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Корпуса XT будут доступны с марта 2024 года по следующим ценам: XT Pro Black - $49,99, XT Pro Ultra Black - $69,99, XT Pro Ultra White - $74,99, XT View Black - $79,99, XT View White - $79,99. Новая серия XT от Phanteks предлагает высокую производительность и эстетичный дизайн для энтузиастов ПК и геймеров.