Чистая выручка HP составила 13,2 млрд долларов

Компания HP сообщила о результатах первого квартала 2024 финансового года. Чистая выручка HP составила 13,2 млрд долларов, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль на акцию увеличилась с $0,47 до $0,62.

Компания также представила информацию о денежных показателях и общем количестве единиц продукции. В первом квартале дебиторская задолженность HP снизилась до 26 дней, а товарно-материальные запасы увеличились до 61 дня.

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Чистый доход от печати снизился на 5%. Количество единиц потребительской печатной техники выросло на 10%, а коммерческой - на 2%. HP ожидает, что во втором квартале чистая прибыль на акцию по GAAP составит от $0,58 до $0,68. В целом на 2024 финансовый год HP оценивает чистую прибыль на акцию по GAAP в диапазоне от $2,61 до $3,01, а чистую прибыль на акцию не по GAAP - от $3,25 до $3,65.