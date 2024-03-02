Клиенты TSMC требуют строительства дополнительных заводов по производству чипов искусственного интеллекта

Основатель компании по производству полупроводников TSMC, Моррис Чанг, предсказал "ренессанс чипов" в Японии и открыл новый завод в Кумамото. Японское правительство также предоставило субсидии в размере 732 млрд иен (4,86 млрд долларов) для расширения производства полупроводников на острове Кюсю.

Чанг также раскрыл, что клиенты TSMC выразили необычные требования к строительству дополнительных заводов, попросив создать до десяти новых фабрик. Источник утверждает, что TSMC имеет ресурсы для создания новой "гигафабрики", но требования обязательства создания нескольких заводов являются крайне необычными.

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Чанг выражает разумные ожидания, говоря, что спрос на искусственный интеллект будет где-то между десятками тысяч пластин и десятками заводов. Сообщается, что OpenAI обсуждает создание собственной производственной сети и ведет переговоры с контрактными производителями чипов, идеальным партнером которых была бы TSMC.