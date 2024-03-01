Компания LG Electronics объединяет свои силы с Meta* Platforms, Inc., чтобы развивать бизнес расширенной реальности (XR)

Компания LG Electronics объединяет свои силы с Meta* Platforms, Inc., чтобы развивать бизнес расширенной реальности (XR). Обе компании планируют использовать свои сильные стороны в продуктах, контенте, услугах и платформах, для увеличения новинок в работе с клиентами в виртуальном пространстве.

Руководство LG, включая генерального директора Уильяма Чо и президента компании Home Entertainment Пак Хён Сэя, встретилось с генеральным директором Meta Марком Цукербергом для обсуждения стратегий развития XR-устройств следующего поколения. LG считает, что объединение платформы Meta* с собственными возможностями контента и услуг позволит создать уникальную экосистему в области XR.

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Компания также сосредотачивает свои ресурсы на развитии перспективных направлений, включая XR-технологии, в рамках своей стратегии расширения портфолио. В минувшем году LG представила свою долгосрочную цель превратиться в компанию, предлагающую решения для умной жизни, включающую в себя виртуальное пространство.

* Meta Platforms, а также принадлежащие ей Facebook** и Instagram**: признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена;

**запрещены в России