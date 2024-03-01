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ddr22
Видеореклама появится на бесплатном тарифе GeForce NOW
Реклама может длиться до двух минут

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Компания NVIDIA начала отправлять письма о внедрении видеорекламы на бесплатном тарифе своего облачного игрового сервиса GeForce NOW. Доступ к бесплатному тарифу предоставляется на ограниченные временем сессии и требует встать в очередь. 

Однако, платные пользователи имеют приоритетный доступ. В последнем письме NVIDIA сообщила о планируемом внедрении видеорекламы, которая будет показываться пользователям, ожидающим в очереди. Реклама может длиться до двух минут. 

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Представитель компании подтвердил, что реклама будет показываться для оплаты бесплатного тарифа сервиса и способствовать сокращению времени ожидания. Уровни членства "Priority" и "Ultimate" не будут затронуты введением видеорекламы.

#geforce now
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