Реклама может длиться до двух минут

Компания NVIDIA начала отправлять письма о внедрении видеорекламы на бесплатном тарифе своего облачного игрового сервиса GeForce NOW. Доступ к бесплатному тарифу предоставляется на ограниченные временем сессии и требует встать в очередь.

Однако, платные пользователи имеют приоритетный доступ. В последнем письме NVIDIA сообщила о планируемом внедрении видеорекламы, которая будет показываться пользователям, ожидающим в очереди. Реклама может длиться до двух минут.

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Представитель компании подтвердил, что реклама будет показываться для оплаты бесплатного тарифа сервиса и способствовать сокращению времени ожидания. Уровни членства "Priority" и "Ultimate" не будут затронуты введением видеорекламы.