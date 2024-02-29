Серия 6500 подойдет для мощных ПК, а серия 2500 - для сборки micro ATX

Компания CORSAIR представила новые двухкамерные корпуса серий 6500 и 2500 для настольных ПК. Корпуса обладают прямыми воздушными потоками и высокой производительностью, оснащены множеством функций и предлагают уровень кастомизации.

Серия 6500 подойдет для мощных ПК, а серия 2500 - для сборки micro ATX. Двухкамерная компоновка упрощает сборку и обеспечивает эффективное охлаждение. Корпуса поддерживают новейшие материнские платы с обратным разъемом и могут переходить от сетчатого воздушного потока к панелям из закаленного стекла. Корпуса серий 6500 и 2500 оснащены полностью сетчатыми передними, боковыми, крышными и нижними панелями для оптимального охлаждения.

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Они также предлагают множество удобных функций и возможностей персонализации. Вентиляторы и другие компоненты могут быть легко соединены с помощью технологии iCUE LINK. Корпуса уже доступны для приобретения в интернет-магазине Corsair. Цены и дополнительную информацию можно узнать на сайте Corsair или у местных представителей компании.