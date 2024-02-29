Представитель ЕС заявил, что регуляторы будут изучать соглашение и намерения Microsoft, и, если необходимо, возможно будет проведено полное официальное расследование, которое может привести к прекращению сделки

Microsoft и парижский стартап Mistral AI подписали соглашение о партнерстве с целью развития и расширения доступа к продуктам Mistral в области искусственного интеллекта. Партнерство подразумевает использование инфраструктуры Azure для поддержки исследований Mistral и предоставления новых моделей клиентам по всему миру.

Однако инвестиции Microsoft в Mistral вызывают возможное расследование со стороны регулирующих органов ЕС. Представитель ЕС заявил, что регуляторы будут изучать соглашение и намерения Microsoft, и, если необходимо, возможно будет проведено полное официальное расследование, которое может привести к прекращению сделки.

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Такие проверки инвестиций извне могут стать проблемой для американских технологических компаний, если регуляторы ЕС будут тщательно просматривать каждую инвестицию в компании, находящиеся в ЕС. На данный момент официальное расследование еще не проведено, однако эта ситуация может усложнить инвестиции в стартапы на территории ЕС.