Компания Razer представила на выставке CES 2024 проект Esther - первую в мире игровую подушку с HD-Haptics

Компания Razer представила на выставке CES 2024 проект Esther - первую в мире игровую подушку с HD-Haptics (Haptics переводится дословно как ворчание, но это название тактильной технологии), использующую технологию Razer Sensa HD Haptics.

Эта технология позволяет геймерам не только видеть и слышать игру, но и чувствовать ее. Razer также продемонстрировала потоковую передачу тактильных ощущений с помощью формата MPEG на выставке Mobile World Congress 2024. С помощью Razer Sensa HD Haptics геймеры ощущают различные тактильные эффекты, связанные с игровыми событиями. Компания Razer расширяет тактильные ощущения с помощью технологии Interhaptics и предлагает различные возможности для тактильного стриминга, такие как ощущение действия в реальном времени при просмотре стримов на Twitch или потоковая передача фильмов с тактильными эффектами.

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Razer также стремится создать тактильную экосистему, сотрудничая с компаниями InterDigital и Interhaptics, чтобы заняться разработкой тактильных программ и устройств. Компания Razer планирует расширить использование тактильных ощущений в различных областях, включая игры, музыку, медитацию и спортивные мероприятия.