Компания SilverStone представила XE04-SP6P - процессорный кулер, предназначенный для сокетов AMD sTR5 и SP6 для серверов и рабочих станций

Компания SilverStone представила XE04-SP6P - процессорный кулер, предназначенный для сокетов AMD sTR5 и SP6 для серверов и рабочих станций. Он предназначен для тех, кто использует чипы Ryzen Threadripper в качестве серверных процессоров в стоечных корпусах высотой до 4U.

Кулер рассчитан на тепловую нагрузку до 350 Вт, но при этом представляет собой алюминиевый радиатор с ребрами, размеры которого составляют 130 мм x 119 мм x 126 мм (ШхГхД). Для своей тепловой мощности он может показаться довольно маленьким по сравнению с некоторыми настольными кулерами D-типа; но это серверный кулер, стандарты настольных систем по шуму вентилятора уходят в прошлое, и для вентиляции используется мощный 92-мм вентилятор. Производительность кулера достигается в основном за счет сильного воздушного потока.

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Мощный 92-мм вентилятор устанавливается в полость между ребрами. Он вращается со скоростью до 5 000 об/мин, создавая 77,7 CFM воздушного потока при феноменальном статическом давлении 10,67 мм H₂O и шуме 43 дБА.

Вентилятор оснащен двойными шарикоподшипниками и рассчитан на 90 000 часов работы. Никелированное медное основание поставляется с предварительно нанесенным тепловым компаундом. От этого основания шесть медных тепловых трубок передают тепло через стек ребер в конфигурации, аналогичной кулеру D-типа. Кулер весит 743 г, включая вентилятор и заводскую комплектацию RM. Компания не сообщила цену.