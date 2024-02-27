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ddr22
SAFEDISK установил мировой рекорд SuperPi-32M OC с помощью памяти G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5
Мировой рекорд SuperPi-32M OC, достигнутый SAFEDISK с помощью памяти G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5

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Бренд G.SKILL, совместно с ASUS ROG и Intel, установил новый мировой рекорд разгона SuperPi-32M, выполнив задачу менее, чем за 3 минуты. Рекорд был достигнут SAFEDISK, который использовал память G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore и процессор Intel Core i9-14900KF. SAFEDISK охладил процессор до -188°С, достигнув частоты 8449,2 МГц, и память G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 до -60°С, достигнув частоты DDR5-9052 с таймингами 32-48-45-36.

В результате этого разгона была продемонстрирована потрясающая производительность современных компьютерных систем. SAFEDISK также успешно разогнал комплект памяти G.SKILL Trident Z5 RGB до скорости DDR5-9052 с таймингами CL32-48-45-36, подчеркнув потенциал производительности памяти G.SKILL.

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Это достижение означает постоянное развитие вычислительной мощности и стремление G.SKILL к разрушению барьеров и переопределению границ возможностей.

#g.skill
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