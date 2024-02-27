Компания NVIDIA представила новые профессиональные графические процессоры RTX 500 и 1000 для ноутбуков поколения Ada

Компания NVIDIA представила новые профессиональные графические процессоры RTX 500 и 1000 для ноутбуков поколения Ada. Эти GPU основаны на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и предлагают повышенную экономию энергии и производительность для профессионалов, которым необходима высокая мощность ИИ ускорения в их рабочих средах.

С помощью этих новых графических процессоров пользователи могут решать сложные задачи ИИ, такие как генеративный ИИ, редактирование фотографий и 3D-рендеринг, что значительно повышает эффективность их рабочих процессов.

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Кроме того, эти процессоры обеспечивают высокое качество видеоконференций и потокового вещания с использованием ИИ-эффектов, а также поддерживают интенсивное использование генеративного ИИ и создания контента. Новые графические процессоры RTX 500 и 1000 будут доступны в мобильных рабочих станциях от таких компаний, как Dell Technologies, HP, Lenovo и MSI.