Этот сервер объединяет процессор Grace и графический процессор Hopper AI с помощью межсоединения NVLink

ASRock Rack, подразделение компании ASRock, представило новые серверные продукты на выставке Mobile World Congress 2024. Одной из ключевых новинок является ASRock Rack MECAI-GH200, который заявлен как самый компактный сервер в мире на базе суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper.

Этот сервер объединяет процессор Grace и графический процессор Hopper AI с помощью межсоединения NVLink. Он имеет 72 ядра Arm Neoverse V2, 480 ГБ памяти LPDDR5X, и графический процессор с 132 SM и 528 тензорными ядрами. MECAI-GH200 отличается компактным форм-фактором 2U, в то время как конкурирующие решения занимают обычно 3U и более.

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ASRock Rack также представила новые barebone-серверы и материнские платы для процессоров Intel, AMD и Ampere. Некоторые из них включают SIENAD8UD-2L2Q, MEC2U-SIENA, 4U18N-AM5/2T, 1U10E-ALTRA/1L2T, ALTRAD8UD-1L2T, GENOAD12M3-2Q, SPC741D8-2L2T и SP2C741D16-2T.