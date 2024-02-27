Компания Supermicro представила новый и расширенный портфель инфраструктурных решений для улучшения производительности и эффективности рабочих нагрузок 5G и телекоммуникаций

Компания Supermicro представила новый и расширенный портфель инфраструктурных решений для улучшения производительности и эффективности рабочих нагрузок 5G и телекоммуникаций. Этот портфель включает системы с процессорами Intel Xeon, процессорами AMD EPYC и суперчипом NVIDIA Grace Hopper.

Supermicro также является членом O-RAN Alliance и выпускает системы, которые позволяют операторам расширять инфраструктуры 5G с повышенной производительностью и поддержкой новых приложений искусственного интеллекта. Некоторые из представленных систем включают до 2 ТБ памяти DDR5, 6 слотов PCIe и различные сетевые опции.

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Компания также представит свое портфолио на выставке MWC в Барселоне, где будет показано широкий спектр решений для рынков 5G и телекоммуникаций. В числе систем, которые будут продемонстрированы, есть системы на базе процессоров Intel, AMD и NVIDIA, системы для инсталляций Open RAN, и интерактивное решение для розничной торговли с 3D-аватаром.