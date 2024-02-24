Компания Abstraction и Gearbox представили игру Gigantic: Rampage Edition, выпуск которой запланирован на 9 апреля

Компания Abstraction и Gearbox представили игру Gigantic: Rampage Edition, выпуск которой запланирован на 9 апреля. Это окончательное издание популярной героической MOBA-шутера Gigantic, разработанной Motiga. Gigantic: Rampage Edition, созданное Abstraction Games, обещает захватывающее путешествие в мир командных многопользовательских игр как для опытных игроков, так и для новичков.

Игра, доступная на платформах PC, PlayStation и Xbox по цене $19,99, предлагает улучшенный геймплей, разнообразных героев и захватывающие новые возможности. Отсутствие микротранзакций позволяет игрокам разблокировать весь контент с помощью игрового процесса или внутриигровой валюты.

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Кроме того, бета-тестирование Gigantic: Rampage Edition уже доступно на платформе Steam 22 февраля, и игроки, зарегистрировавшиеся на странице игры, смогут попробовать игру в режиме Rush Mode. Игра также обеспечивает кастомизацию героя, кроссплатформенную игру и поддержку после выпуска с бесплатными обновлениями.