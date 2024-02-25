Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) открыла новый завод по производству полупроводников в Японии

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) открыла новый завод по производству полупроводников в Японии. Завод, известный как Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), находится в префектуре Кумамото и начал работу уже сегодня - 24 февраля.

JASM будет использоваться для производства зрелых технологий изготовления полупроводников. На первом этапе фабрика будет иметь емкость 40 000 300-мм пластин в месяц, которая может быть позже увеличена до 50 000 пластин. TSMC также планирует расширить предприятие в Кумамото с помощью завода Fab 2, который начнет работу в конце 2027 года и будет использоваться для производства чипов с более современными технологическими процессами.

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Японское правительство намерено поддержать это расширение, выделив около 5 миллиардов долларов. JASM предоставит TSMC дополнительную производственную мощность и уменьшит зависимость Японии от импорта полупроводников. Ждем церемонии открытия завода и ожидаем дальнейшего наращивания его производства.