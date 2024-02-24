Сюжет игры разворачивается в апокалиптической пустоши, где главный герой должен объединиться с загадочным спасителем и стать существом по имени Нахобино

Компания Atlus анонсировала игру Shin Megami Tensei V: Vengeance, которая выйдет на различных платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, а также на ПК. Игра будет доступна с 21 июня 2024 года.

Shin Megami Tensei V: Vengeance предложит игрокам новый сюжетный ход, расширенную систему боя, новых демонов и более глубокое исследование мира игры.

реклама

Сюжет игры разворачивается в апокалиптической пустоши, где главный герой должен объединиться с загадочным спасителем и стать существом по имени Нахобино. Игрокам предстоит выбрать один из двух путей - оригинальный сюжет или совершенно новую историю о мести.

Shin Megami Tensei V: Vengeance - это полноценная ролевая игра, которая обещает удовлетворить как новых, так и старых фанатов серии. Предварительные заказы на игру будут доступны с 27 февраля 2024 года.