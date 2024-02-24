Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
В рамках выставки COMPUTEX 2024 эксперт Лиза Су из AMD выступит с вступительной речью
Главные темы выставки в этом году охватывают вычисления с искусственным интеллектом

реклама

В рамках выставки COMPUTEX 2024 эксперт Лиза Су из AMD выступит с вступительной речью. В выставке примут участие 1500 международных и местных компаний, представивших 4500 стендов. Главные темы выставки в этом году охватывают вычисления с искусственным интеллектом, передовые возможности подключения, мобильность будущего, иммерсивную реальность, устойчивое развитие и инновации.

Сотрудничество с ведущими технологическими компаниями построит экосистему искусственного интеллекта. Кроме того, на выставке пройдет InnoVEX для стартапов, способствуя сотрудничеству и новым идеям в области ИИ. Главные доклады и форумы будут посвящены тенденциям искусственного интеллекта, а на открытии выставки д-р Лиза Су поделится информацией о продуктах AMD следующего поколения.

реклама

На выставке также выступят эксперты из Qualcomm, Intel, MediaTek, NXP, Supermicro и Delta, презентуя свое видение будущего экосистемы искусственного интеллекта. COMPUTEX 2024 - это ведущая технологическая выставка, определяющая будущее развитие индустрии ИИ и привлекающая внимание мирового технологического сектора.

#amd
+
Написать комментарий (0)
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
Nvidia GH200 не смог опередить Threadripper 7000 в тестах Linux
Материнские платы MSI получили поддержку 256 ГБ ОЗУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
7
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
2
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
11
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Некоторые пользователи Intel сталкиваются с проблемами на системах с Core i7 и i9 13/14 поколений
+
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
+
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
+
NVIDIA выпустила драйвер 551.61 с поддержкой Nightingale, а также фильтры RTX HDR и Dynamic Vibrance
+

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
39
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
126
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
4
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
15

Сейчас обсуждают

Валерий Лисов
06:26
Разница только в том, что оттуда - деньги в наш бюджет, а отсюда - всё крутится на месте, а после - на ветер!
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
Роман Семенихин
05:43
взял бы 3080 тогда. Действительно это тупо брать две 2070 в слай
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Максим Собин
05:43
Apple уже не тот... И начал соответствовать своему народному названию: огрызок.
Пользователи жалуются на лопнувшее внешнее стекло Apple Vision Pro после зарядки в защитном чехле
FelsheR-BANZzZzZz
05:39
Все то что европа сама уже не производит. ))
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
FelsheR-BANZzZzZz
05:26
конечно за эти деньги лучше rx6600!)
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Талгат Мурат
05:21
Может дело в составе самой краски а не в цвете
Ученые из Токийского университета доказали, что красный цвет отпугивает насекомых
Yвесёделерчuk
05:01
Тут много вангуют, что пузырь госдолга лопнет. Нет, при начале полномасштабного конфликта не лопнет. Подогнали войска к границе РБ, что бы не сбили какло F-16 в аэропорту польши. вангую, будут утвержд...
Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории России
Ruhama_Sama
04:46
Это чтение более правильное. По факту вообще ближе к "сатощи"
Цена BTC поднималась до 53 тысяч долларов
Yвесёделерчuk
04:44
пыня своей педофилией тромб сам сорвал. ему не могли ничего сделать. вангую.
Замгоссекретаря США пообещала ужесточить антироссийские санкции
nazarovoru
04:32
Просто на них надели резиновое изделие номер два. Вот и весь секрет.
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем