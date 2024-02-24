Главные темы выставки в этом году охватывают вычисления с искусственным интеллектом

В рамках выставки COMPUTEX 2024 эксперт Лиза Су из AMD выступит с вступительной речью. В выставке примут участие 1500 международных и местных компаний, представивших 4500 стендов. Главные темы выставки в этом году охватывают вычисления с искусственным интеллектом, передовые возможности подключения, мобильность будущего, иммерсивную реальность, устойчивое развитие и инновации.

Сотрудничество с ведущими технологическими компаниями построит экосистему искусственного интеллекта. Кроме того, на выставке пройдет InnoVEX для стартапов, способствуя сотрудничеству и новым идеям в области ИИ. Главные доклады и форумы будут посвящены тенденциям искусственного интеллекта, а на открытии выставки д-р Лиза Су поделится информацией о продуктах AMD следующего поколения.

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На выставке также выступят эксперты из Qualcomm, Intel, MediaTek, NXP, Supermicro и Delta, презентуя свое видение будущего экосистемы искусственного интеллекта. COMPUTEX 2024 - это ведущая технологическая выставка, определяющая будущее развитие индустрии ИИ и привлекающая внимание мирового технологического сектора.