Игра дает возможность испытать ощущение зомби-апокалипсиса через гарнитуру и включает использование обеих рук для стрельбы из огнестрельного оружия

Компания Rebellion представила новую VR-игру под названием Zombie Army VR. Это первая игра в серии Zombie Army, которая доступна для VR-погружений на разных платформах. Игрокам предлагается вернуться на поле боя в роли Deadhunters, элитного отряда, который охотится на зомбированных военных преступников.

Игра дает возможность испытать ощущение зомби-апокалипсиса через гарнитуру и включает использование обеих рук для стрельбы из огнестрельного оружия. Оружие времен Второй мировой войны является основным арсеналом, который можно модифицировать, повышая уровень Deadhunter.

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Игра также предлагает камеру X-ray Kill Cam для более реалистичных и разрушительных выстрелов. Игроки могут играть в одиночку или присоединиться к другу в кооперативном режиме для двух игроков. Игра также поддерживает различные функции доступности и взаимодействие с haptic-возвышенностью.