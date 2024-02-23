Arm выпустила дизайн нового поколения Neoverse CSS V3 и N3 для ускорения облачных вычислений, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

В прошлом году компания Arm представила вычислительную подсистему Neoverse Compute Subsystem (CSS) в серии процессоров N2 и V2 для центров обработки данных, обеспечив эталонную платформу для разработки эффективных чипов на базе Arm.

Крупнейшие поставщики облачных услуг, такие как AWS с Graviton 4 и Trainuium 2, Microsoft с Cobalt 100 и Maia 100 и даже NVIDIA с процессорами Grace и Bluefield DPU, уже используют в своих дата-центрах специализированные серверные процессоры и ускорители Arm, основанные на базе CSS. CSS позволяет гипермасштабирующим компаниям оптимизировать дизайн процессоров Arm специально для своих рабочих нагрузок, уделяя особое внимание эффективности, а не производительности.

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Arm представила новое поколение CSS N3 и V3 для еще большей эффективности и возможностей искусственного интеллекта. Дизайн N3 обеспечивает до 32 высокоэффективных ядер на кристалле с улучшенным предсказанием ветвлений и увеличенным кэшем, что позволяет повысить производительность ИИ на 196 %, а дизайн V3 масштабируется до 64 ядер и в целом на 50 % быстрее, чем предыдущие поколения.

В N3 и V3 используются такие передовые функции, как DDR5, PCIe 5.0, CXL 3.0 и архитектура чиплетов. Arm продолжает стремиться сделать чипсеты стандартом для архитектур центров обработки данных и облачных вычислений. Чиплеты позволяют заказчикам подключать собственные ускорители и другие чипсеты к ядрам Arm через интерфейсы UCIe, что снижает затраты и время выхода на рынок. Забегая вперед, отметим, что у Arm есть четкая дорожная карта для своей платформы Neoverse.

Предстоящие проекты CSS V4 "Adonis" и N4 "Dionysus" будут основываться на усовершенствованиях N3 и V3, продвигая цель Arm по повышению эффективности и производительности с помощью оптимизированных архитектур чиплетов. По мере того как все больше крупных операторов центров обработки данных будут представлять заказные проекты на базе Arm, Neoverse CSS станет гибкой и эффективной основой для следующего поколения облачных вычислений.