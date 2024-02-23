Intel Foundry также получила поддержку от партнеров по экосистеме, включая Synopsys, Cadence, Siemens и Ansys

Корпорация Intel представила новые литографические узлы Intel 14A (1,4 нм) и Intel 3T и выпустила системное литографическое производство Intel Foundry, предназначенное для эпохи искусственного интеллекта (ИИ). Была представлена расширенная дорожная карта технологических процессов Intel, которая включает в себя Intel 14A, Intel 18A и Intel 3 и обещает лидерство во второй половине десятилетия.

Intel Foundry также получила поддержку от партнеров по экосистеме, включая Synopsys, Cadence, Siemens и Ansys, которые готовы ускорить разработку чипов для клиентов Intel Foundry. Компания также представила свои предложения в области технологий упаковки и систем на чипах (SoC), включая Intel Foundry FCBGA 2D+.

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В течение мероприятия Intel Foundry Direct Connect были присутствовали различные лидеры отрасли, включая министра торговли США, генерального директора Arm, генерального директора Microsoft и генерального директора OpenAI. Ожидается, что Intel Foundry вернет лидерство по технологическому процессу Intel 18A в 2025 году.