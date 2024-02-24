AMD сотрудничает с Microsoft, чтобы включить инфраструктуру MCDM в процессоры с NPU

AMD разрабатывает мониторинг NPU (нейронного процессора) для процессоров серии Ryzen 8040. Мониторинг позволит отслеживать производительность NPU в реальном времени и распределять ресурсы в системе. Эта функциональность особенно полезна для ноутбуков, где пользователи хотят продлить время автономной работы.

AMD сотрудничает с Microsoft, чтобы включить инфраструктуру MCDM в процессоры с NPU. MCDM позволяет NPU использовать инфраструктуру управления GPU-устройствами, включая планирование, управление питанием и управление памятью. Мониторинг NPU будет доступен в диспетчере задач Windows. Это показывает, что искусственный интеллект и нейронные процессоры играют все более важную роль в вычислениях.

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AMD объясняет, что интеграция мониторинга NPU в диспетчер задач подчеркивает рост сложности ПК. Не уточняется, будет ли поддержка распространяться на другие процессоры AMD, но это может быть логичным шагом для старших поколений процессоров Ryzen.