Компания DeepCool анонсировала новую линейку жидкостных процессорных кулеров серии MYSTIQUE AIO.

Главным отличием этих кулеров является настраиваемый 2,8-дюймовый TFT ЖК-экран, который позволяет пользователям добавлять персонализированные изображения и анимированные gif-файлы, создавая новые возможности для креативного самовыражения в настройке компьютера.

Кулеры также оснащены современной высокоэффективной помпой, обеспечивающей эффективное охлаждение для энергоемких процессоров. Они также имеют обновленную холодную пластину с интенсивными каналами потока, обеспечивающими эффективный теплообмен. Кулеры MYSTIQUE AIO также оснащены вентиляторами с 3-фазным 6-слотовым 4-полюсным двигателем, обеспечивающим плавную работу и идеальный баланс между производительностью и акустикой.

реклама

Установка кулеров MYSTIQUE проста, а управление осуществляется через центр управления DeepCreative, который предлагает доступ к системной статистике в реальном времени и другой полезной информации. Серия MYSTIQUE доступна с 240- и 360-миллиметровыми радиаторами по ценам $149,99 и $179,99 соответственно.