За отчетный период чистая выручка составила $417,3 млн, чистая прибыль на акцию составила $0,06.

Компания Corsair объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года и всего за год. Они являются лидерами на рынке высокотехнологичных продуктов для геймеров и разработчиков игровых ПК. За отчетный период чистая выручка составила $417,3 млн, чистая прибыль на акцию составила $0,06. Скорректированная чистая прибыль - $23,2 млн или $0,22 на акцию по сравнению с $0,13 в третьем квартале 2023 года и $0,20 в четвертом квартале 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA - $33,7 млн. Объем наличных средств и средств с ограниченным доступом на 31 декабря 2023 года - $178,6 млн.

За весь 2023 год чистая выручка составила $1 459,9 млн против $1 375,1 млн в 2022 году. Чистая прибыль на акцию - $0,03. Скорректированная чистая прибыль за год составила $58,3 млн или $0,55 на акцию, против $0,18 в 2022 году. Скорректированная EBITDA - $58,3 млн.

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В четвертом квартале 2023 года наблюдался рост на 16% в сегменте периферийных устройств для геймеров и создателей.