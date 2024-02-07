Снижение цен привело к тому, что GeForce RTX 4060 Ti уступает Radeon RX 7600 XT на 15 долларов

В результате серии снижений цен на GeForce RTX 4060 Ti (8 ГБ) на Best Buy цена на эту карту упала до $344, по сравнению с MSRP в $399, сообщает VideoCardz. Эта новая низкая цена ставит ее всего на $15 ниже недавно выпущенной AMD Radeon RX 7600 XT. Для подавляющего большинства геймеров, играющих в 1080p, это отличная новость. В тестах RTX 4060 Ti 8 ГБ в среднем на 18 % быстрее RX 7600 XT в играх без трассировки лучей; и на 45 % быстрее с включенной трассировкой лучей. И RTX 4060 Ti, и RX 7600 XT рекомендованы производителями для игр на максимальных настройках в разрешении 1080p, в том числе с трассировкой лучей. В Best Buy самая дешевая RTX 4060 Ti на рынке сейчас - Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC по цене $344.

И RTX 4060 Ti, и RTX 4060, похоже, ждет значительное снижение цен, чтобы конкурировать с RX 7600 XT и RX 7600. RTX 4060 Ti, как и RX 7600 XT, имеет небольшой чип, всего четыре микросхемы памяти GDDR6 для 128-битной шины памяти, более простой 8-канальный интерфейс PCIe и более простой дизайн VRM, чем у RX 7600 XT. Вся стоимость сводится к стоимости чипа; в то время как RTX 4060 Ti использует кремний площадью 188 мм², построенный по более новому 5 нм техпроцессу, RX 7600 XT использует более крупный кристалл площадью 204 мм², хотя и основанный на более старом 6 нм техпроцессе.