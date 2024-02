Особое внимание будет уделено мобильной версии Age of Empires, которую разрабатывает TiMi Studios

Команда Age of Empires запланировала особое мероприятие под названием "Новый год, новая эпоха", которое состоится 23 февраля. В своем живом шоу они собираются рассказать о планах на 2024 год для всемирно известной франшизы Age of Empires. Команда обещает сообщить больше информации о нескольких ожидаемых играх 2024 года, таких как Age of Mythology: Retold и Age of Empires Mobile. Кроме того, будет представлено DLC для Age of Empires II: Definitive Edition и DLC с новыми цивилизациями для Age of Empires III: Definitive Edition. Age of Empires IV также получит новый сезон и внутриигровую награду после выхода расширения The Sultans Ascend.

Особое внимание будет уделено мобильной версии Age of Empires, которую разрабатывает TiMi Studios. Они впервые продемонстрируют геймплей и поделятся своим видением игры и страстью к франшизе.

Каналы Twitch и YouTube Age of Empires, а также страницы на Steam и на официальном сайте предоставят возможность следить за мероприятием на разных платформах. Для китайских поклонников будет доступна локализованная трансляция на платформах Bilibili, HuyaTV и DouyuTV.

Команда Age of Empires выражает благодарность своим игрокам по всему миру и обещает предоставить им еще больше контента в 2024 году. Они приглашают всех присоединиться к ним на "Новый год, новая эпоха" и вместе рассмотреть, что они приготовили для фанатов серии.