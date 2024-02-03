В начале недели агентство Bloomberg сообщило о высоких амбициях руководства Raspberry Pi

В начале недели агентство Bloomberg сообщило о высоких амбициях руководства Raspberry Pi: британский производитель персональных компьютеров назначил "банкиров из Peel Hunt и Jefferies для подготовки первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне". По их мнению: "листинг, который станет победой для британской столицы после оттока компаний в США".

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 выпустили осенью прошлого года, и он стал хитом среди энтузиастов аппаратного обеспечения благодаря улучшенному техпроцессу, обеспечивающему значительное увеличение производительности CPU и GPU (по сравнению с Pi 4), а также собственному чипу контроллера, предоставляющему более широкий набор интерфейсных функций. Компания Raspberry Pi Limited радуется многочисленным успехам, включая оценку в ~560 миллионов долларов и стратегические инвестиции благодаря долгосрочному партнеру, компании ARM Ltd.

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Эбен Аптон, генеральный директор Raspberry Pi (Trading) Ltd., ответил на запрос Tom's Hardware по поводу новости Bloomberg. Он подтвердил, что банковские фирмы "Peel Hunt и Jefferies" участвуют в подготовке предстоящего IPO, но пока ничего конкретного не установлено. Они рассчитывают приступить к работе: "когда рынок будет готов. Сейчас нет ни целевой оценки, ни твердой даты".

Аптон рассказал о мотивах своей фирмы: "Мы считаем, что Лондон - естественное место листинга для такой компании, как Raspberry Pi, и что это не будет препятствием для привлечения американских (или других международных) инвестиций, при условии, что мы готовы проделать работу по просвещению иностранных инвесторов".

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Ожидается, что листинг не повлияет на обычную повседневную деятельность компании, хотя он не исключает возможности роста: "Если мы в какой-то момент выйдем на IPO, я не ожидаю никаких изменений в деятельности Raspberry Pi Ltd. Независимо от этого, мы будем продолжать заниматься хорошей инженерией, разрабатывать такие продукты, которые мы сами хотели бы купить, и продавать их таким же людям (и компаниям), как мы. Конечно, фонд сможет использовать все собранные деньги для еще более масштабной работы, и это было бы замечательным результатом".