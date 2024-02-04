Сегмент центров обработки данных (ЦОД) показал рост выручки на 38% в годовом исчислении и на 43% в 4 квартале, благодаря высокому спросу на продукты AMD Instinct и AMD EPYC

AMD представила свои финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. За четвертый квартал, выручка компании составила $6,2 млрд, с увеличением валовой маржи до 47%. Это было обусловлено высоким спросом на продукты компании, такие как графические процессоры AMD Instinct и процессоры EPYC, а также процессоры AMD Ryzen. За весь 2023 год, выручка компании составила $22,7 млрд.

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Сегмент центров обработки данных (ЦОД) показал рост выручки на 38% в годовом исчислении и на 43% в 4 квартале, благодаря высокому спросу на продукты AMD Instinct и AMD EPYC. Клиентский сегмент также показал рост выручки, особенно за счет продаж процессоров AMD Ryzen серии 7000. Однако, игровой сегмент и сегмент встраиваемых систем показали снижение выручки, что связано с падением рынка ПК и снижением уровня запасов у клиентов.

Компания AMD также представила новые продукты и технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Они включают ускорители AMD Instinct MI300X и APU AMD Instinct MI300A, которые обеспечивают высокую производительность для рабочих нагрузок ИИ. Компания также расширила свою экосистему программного обеспечения для ИИ и представила обновленный NPU в своих мобильных процессорах серии AMD Ryzen 8040.

Руководители компании отметили, что компания достигла хороших результатов в 2023 году, несмотря на неоднозначную конъюнктуру спроса. Они также выразили уверенность в устойчивом росте компании в будущем, особенно в свете растущего спроса на высокопроизводительные продукты для ЦОД и изменений на рынке вычислений, вызванных развитием искусственного интеллекта.

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В целом, AMD продемонстрировала хорошие финансовые результаты в 2023 году, выросла выручка и прибыль. Компания активно работает над разработкой новых продуктов и технологий, особенно в области искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить потребности рынка и обеспечить дальнейший рост.