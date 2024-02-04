Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
AMD представила свои финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год
Сегмент центров обработки данных (ЦОД) показал рост выручки на 38% в годовом исчислении и на 43% в 4 квартале, благодаря высокому спросу на продукты AMD Instinct и AMD EPYC

реклама

AMD представила свои финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. За четвертый квартал, выручка компании составила $6,2 млрд, с увеличением валовой маржи до 47%. Это было обусловлено высоким спросом на продукты компании, такие как графические процессоры AMD Instinct и процессоры EPYC, а также процессоры AMD Ryzen. За весь 2023 год, выручка компании составила $22,7 млрд.

реклама

Сегмент центров обработки данных (ЦОД) показал рост выручки на 38% в годовом исчислении и на 43% в 4 квартале, благодаря высокому спросу на продукты AMD Instinct и AMD EPYC. Клиентский сегмент также показал рост выручки, особенно за счет продаж процессоров AMD Ryzen серии 7000. Однако, игровой сегмент и сегмент встраиваемых систем показали снижение выручки, что связано с падением рынка ПК и снижением уровня запасов у клиентов.

Компания AMD также представила новые продукты и технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Они включают ускорители AMD Instinct MI300X и APU AMD Instinct MI300A, которые обеспечивают высокую производительность для рабочих нагрузок ИИ. Компания также расширила свою экосистему программного обеспечения для ИИ и представила обновленный NPU в своих мобильных процессорах серии AMD Ryzen 8040.

Руководители компании отметили, что компания достигла хороших результатов в 2023 году, несмотря на неоднозначную конъюнктуру спроса. Они также выразили уверенность в устойчивом росте компании в будущем, особенно в свете растущего спроса на высокопроизводительные продукты для ЦОД и изменений на рынке вычислений, вызванных развитием искусственного интеллекта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, AMD продемонстрировала хорошие финансовые результаты в 2023 году, выросла выручка и прибыль. Компания активно работает над разработкой новых продуктов и технологий, особенно в области искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить потребности рынка и обеспечить дальнейший рост.

#amd
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
Чипы Nvidia H100 для искусственного интеллекта обходятся в 4-5 раз дороже, чем AMD MI300
Представлена Mini-ITX плата для процессоров Ryzen 7 8845HS мощностью до 65 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
6
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
6
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
10
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
5
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Владельцы устаревших систем сообщают о неработоспособности стандартных приложений Windows 10
5
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
2
Производитель NAND-памяти для SSD YMTC включен в список компаний, угрожающих безопасности США
5
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
4
Volvo сокращает финансовую поддержку электромобилей Polestar и передает бразды правления Geely
+
Бывалые криптоинвесторы ожидают падение цены Биткоина ниже $20000 после халвинга
3
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring появилось в приложении Good Lock
+
Microsoft сломала Windows 10, но на этот раз пострадали владельцы процессоров Athlon и Core 2 Duo
7
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+

Популярные статьи

Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
16
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
32
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
41
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5
Что меня раздражает в современных мониторах
6

Сейчас обсуждают

Blackengine
10:57
Уже опробовал, в сравнении с ChatGTP 3.5 гигачат знает например о pg_cat и может набросать примерный конфиг для неё.
Сбер выпустил большое обновление GigaChat
KotSkripaley
10:55
Йоба, а рамки мониторов не мешают играть?
Что меня раздражает в современных мониторах
Сергей Новицкий
10:54
Что-то я не сильно заметил снижение цен. Может где-то и опустилась, но основные ритейлеры держат и не думают снижать. Сам как раз присматриваюсь к этим картам.
Цены на AMD Radeon RX 7800 XT опускаются ниже $500, RX 7700 XT - ниже $440
Юра Самков
10:53
что за сайт, на котором такая цена, можно ссылку?
Сообщается о передвижении бронетанковых колонн ВСУ в подконтрольную Киеву часть Херсонщины
Виктор Дормидонтов
10:52
Не журналистика а дрянь какая-то)
Reuters: Китай предупредил Украину об ухудшении отношений из-за внесения ряда китайских фирм в перечень «спонсоров войны»
22870
10:49
Похоже чимбал это собственник или дитятко собственника.
Что меня раздражает в современных мониторах
Павел Семёнов
10:46
Кого как, а меня эта шиза порядком утомила. Никаких летающих автомобилей в обозримой перспективе не будет и быть не может, и это понятно всякому разумному существу. Это ярчайший образец hype-driven de...
Российские инженеры представили аэромобиль «Пчелка» для передвижения по городу
Andre Sky
10:43
Это называется работа линукса с файловой системой. Там небо и земля по сравнению с виндой. Но все равно это экстренная мера. И полноценную оперативки это не заменит имхо.
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
A224
10:42
"Glow-эффект, который вы можете видеть на фотографии ниже." лол на чём??? на фото на камеру смартфонов сигналов из космоса которых ты никогда глазами этом мониторе не увидишь
Что меня раздражает в современных мониторах
Евгений Шрайнер
10:42
А потом ветер подует в другую сторону. И Северной тоже пздц. Не считая, того, что есть ядерная ответка от США. Ну и у самой южной возможно тоже есть. Это таки страна один из лидеров по строительству А...
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем