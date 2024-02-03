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ddr22
Warner Bros. Games и DC выпустили игру Suicide Squad: Kill the Justice League
Suicide Squad: Kill the Justice League - это приключенческий экшен с шутером от третьего лица, в который можно играть как в одиночку - так и с четырьмя игроками в режиме онлайн-кооператива

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Компания Warner Bros. Games и DC выпустили новую игру Suicide Squad: Kill the Justice League, которая уже доступна для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и PC (Steam). Игра разработана студией Rocksteady Studios, создателями Batman: Arkham, и сочетает в себе открытый мир и экшен-шутер.

Сюжет игры происходит в Метрополисе, спустя пять лет после событий Batman: Arkham Knight, и игроки берут на себя роли суперзлодеев DC: Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акулы. Их миссия - победить Лигу Справедливости, которая была испорчена Брэйниаком.

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В игре можно играть как в одиночку, так и в кооперативном онлайн-режиме. Каждый игровой персонаж обладает своими уникальными способностями и оружием. Игра также предлагает возможность настраивать персонажей и их снаряжение. Deluxe Edition игры уже доступна и включает ранний доступ и дополнительные косметические предметы. Однако все эти предметы не влияют на игровой процесс.

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