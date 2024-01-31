При разгоне частоты процессора iGPU и частоты памяти APU, результат в тесте 3DMark TimeSpy увеличивается на 17%

AMD Ryzen 7 8700G является настольным APU, которое имеет внушительное iGPU и может превзойти дискретную GeForce GTX 1650 в производительности. Оно оснащено мощным iGPU Radeon 780M с поддержкой DirectX 12 Ultimate API, что включает трассировку лучей.

При разгоне частоты процессора iGPU и частоты памяти APU, результат в тесте 3DMark TimeSpy увеличивается на 17% по сравнению со стоковыми скоростями. Отмечено, что контроллер памяти у Ryzen 7 8700G более продвинутый по сравнению с его предшественником 5700G "Cezanne" и сопоставим с таким у Ryzen 7000 "Raphael".

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В обзоре отмечается, что при разгоне памяти DDR5-8400 и установке тактовой частоты iGPU на уровень 3400 МГц, Ryzen 7 8700G сделал возможным превзойти дискретную GTX 1650 и достичь производительности, сопоставимой с Radeon RX 6500 XT в разрешении 1080p.