Мониторы совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC и поддерживают HDR10 для яркого и динамичного изображения

Бренд AOC GAMING представил новую серию игровых мониторов G4X, которая является преемницей серии G2. Модели 24G4X и 27G4X оснащены панелями Fast IPS с широкими углами обзора и точной цветопередачей, а также имеют частоту обновления 180 Гц и время отклика до 1 мс GtG.

Мониторы совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC и поддерживают HDR10 для яркого и динамичного изображения. Внешне модели имеют новый дизайн, вдохновленный самолетами-невидимками, и компактное основание, которое обеспечивает достаточно места для клавиатуры и мыши.

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Мониторы легко настраиваются с помощью интуитивного экранного дисплея и программного обеспечения AOC G-Menu. Они также обладают эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту и угол наклона. Мониторы упакованы в бумажную прокладку и оснащены режимом LowBlue для комфортной игры в позднее время. Цена моделей составляет £149,99 и £169,99 соответственно.

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