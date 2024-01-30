В игре игрокам будет доступен крейсер "Бледный эдикт", который им придется модернизировать и использовать для борьбы с распространением болезни

Игра "Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters" выйдет на консолях Xbox и PlayStation 20 февраля. В игре игрокам предстоит остановить новую угрозу, распространяемую поборниками Нургла - заразу под названием "Цветение", которая превращает планеты и их живые организмы в извращенные отражения Бога Чумы. Игрокам предстоит возглавить Серых Рыцарей и уничтожить силы Хаоса в стремительном, жестоком, пошаговом тактическом бою. Они будут снаряжать свой отряд охотников за демонами и персонализировать его для очищения от заразы "Цветение". Игра уже доступна на ПК, а вот на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One она появится 20 февраля.

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В игре игрокам будет доступен крейсер "Бледный эдикт", который им придется модернизировать и использовать для борьбы с распространением болезни. Отряд Серых Рыцарей также сможет быть обновлен и получать новые навыки и снаряжение, а также войдет в его состав мощный кастелян Гарран Кроу, обладающий уникальными способностями и реликвией Черным клинком Антуара.

Боевая система игры включает в себя точное наведение на цель, что позволяет игрокам контролировать боевые решения и стратегию каждого выстрела. Ближний бой позволит разрушать врагов, накладывать на них ослабляющие эффекты, а дистанционное оружие применять град пуль, взрывов и психических атак. Враги в игре будут постепенно мутировать и получать новые баффы и способности от Бога Чумы.

Игра предлагает возможность создавать каждого члена отряда индивидуально и специализировать их, чтобы создать мощные стратегии. В ней также великое внимание уделяется великолепному повествованию, написанному Аароном Дембски-Боуденом, и игроки окажутся в центре захватывающего сюжета.

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Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters выходит на консолях Xbox и PlayStation 20 февраля. Игрокам предлагается оформить предзаказ уже сейчас, чтобы начать своё приключение во вселенной Warhammer 40K в качестве командующего ударной группы Xiphos.