Облачные технологии составили 35% общей выручки компании

Компания Western Digital объявила о финансовых результатах второго квартала 2024 года. Общая выручка составила 3,03 млрд долларов, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от облачных вычислений выросла на 23%, от потребительских вычислений - на 15%, а от клиентских вычислений снизилась на 2%.

Прибыль на акцию (EPS) составила -0,87 USD по GAAP и -0,69 USD по Non-GAAP. Ожидается, что выручка за третий квартал 2024 года будет составлять от 3,20 до 3,40 млрд долларов, а прибыль на акцию - от 0,10 до 0,20 USD.

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Облачные технологии составили 35% общей выручки компании, а доля клиентов в общем доходе составила 37%. Доля потребительского сектора составила 28%. Выручка от облачных вычислений росла за счет увеличения поставок клиентам центров обработки данных, а снижение выручки от клиентских вычислений и потребительского сектора было обусловлено сокращением поставок флэш-битов и жестких дисков.