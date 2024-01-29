В интернет-магазине представлены пять дешевых неразогнанных пользовательских вариантов

Европейские покупатели смогут приобрести видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER по базовой цене в €1109 в немецком интернет-магазине Notebooksbilliger. Цены на карты начинаются от базовой версии NVIDIA до самой дорогой версии ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC, которая стоит €1379.

В интернет-магазине представлены пять дешевых неразогнанных пользовательских вариантов, включая ASUS TUF GAMING, GIGABYTE SUPER WINDFORCE, SUPER WINDFORCE V2, Inno3D X3 и Trinity Black Edition от ZOTAC.

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В данный момент клиенты Notebooksbilliger не могут оформить предварительный заказ на эти видеокарты, но возможность сделать это откроется в начале следующей недели, за несколько дней до официального дня выпуска 31 января.