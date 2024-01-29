Предварительная покупка Complete Edition будет включать в себя различные бонусы, такие как экипировка, оружие, ресурсы и специальные предметы

Complete Edition игры Horizon Forbidden West для ПК выйдет 21 марта. Игроков ждут новые племена и сражения с машинами в постапокалиптическом мире. Комплект также включает в себя расширение Burning Shores, которое перенесет игроков на вулканический архипелаг.

Предварительная покупка Complete Edition будет включать в себя различные бонусы, такие как экипировка, оружие, ресурсы и специальные предметы. Игра будет поддерживать широкий спектр технологий и разрешений, включая DLSS 3 от NVIDIA, AMD FSR и Intel XeSS, а также DirectStorage для быстрой загрузки.

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Игроки смогут насладиться множеством окружений в высоком разрешении, таких как леса, горы и города. У игры будет полностью настраиваемое управление с помощью мыши и клавиатуры, а также поддержка контроллеров, включая DualSense контроллер PlayStation с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Предварительную покупку можно сделать на Steam или Epic Games Store.