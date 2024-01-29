Французский журнал Dealabs Magazine сообщает о готовящихся к выходу портах игры Until Dawn для ПК и PlayStation 5

Французский журнал Dealabs Magazine сообщает о готовящихся к выходу портах игры Until Dawn для ПК и PlayStation 5. Возможно, обновленные версии данного драматического ужастика будут выпущены в ближайшее время.

Хотя неясно, участвует ли разработчик Supermassive Games в данном обновлении, известно, что команда разработчиков будет работать над проектом как минимум год. Кроме того, французский типстер полагает, что компания Sony начнет тизерить новую версию Until Dawn уже в следующем месяце.

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Однако неясно, будет ли это простой ремастер или полноценный ремейк игры. Возможно, обновленная версия игры будет представлять собой графическое улучшение с использованием последних графических достижений на PS5 и ПК. Пока остаётся ждать официального подтверждения от Sony и разработчиков.