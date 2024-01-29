Также была выпущена открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix

NVIDIA выпустила инструмент RTX Video HDR, который использует искусственный интеллект для преобразования видео стандартного разрешения в HDR-качество на дисплеях HDR10. Он доступен для загрузки через драйвер January Studio.

Также была выпущена открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix, предоставляющая моддерам компьютерных игр новые инструменты для более эффективного редактирования игр. Была представлена серия RTX 40 SUPER с большим количеством ядер CUDA, увеличенным буфером кадров и 256-битной шиной, идеальная для редактирования видео и рендеринга 3D-сцен. RTX Video HDR использует тензорные ядра в графических процессорах NVIDIA GeForce RTX для обеспечения ослепительной детализации в видео, сохраняя мельчайшие детали.

реклама

Он может использоваться вместе с RTX Video Super Resolution для получения четкого видео, и обе функции работают в браузерах на базе Chromium, таких как Google Chrome или Microsoft Edge. Для включения RTX Video HDR необходимо загрузить и установить драйвер January Studio Driver, а также включить функции Windows HDR в настройках системы. RTX Video HDR входит в число приложений на базе RTX NVIDIA, которые улучшают использование ПК, производительность и творчество.