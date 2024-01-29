Корпорация Intel и United Microelectronics Corporation (UMC) объявили о сотрудничестве в области разработки платформы 12-нанометровых полупроводниковых процессов

Корпорация Intel и United Microelectronics Corporation (UMC) объявили о сотрудничестве в области разработки платформы 12-нанометровых полупроводниковых процессов. Это партнерство объединяет производственные возможности Intel и опыт UMC и позволяет расширить портфель технологических процессов.

Сотрудничество предоставит заказчикам больше возможностей выбора и обеспечит доступ к устойчивой цепочке поставок. Для создания 12-нанометрового узла будут использованы мощности Intel и технологический опыт UMC. Ожидается, что производство по 12-нанометровому техпроцессу начнется в 2027 году. Intel уже более 55 лет инвестирует в инновации и имеет производственные площадки и инвестиции в разных странах.

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В то же время, UMC является ведущим поставщиком литейных услуг и имеет опыт работы с различными отраслями. Обе компании сосредоточены на удовлетворении потребностей заказчиков и разработке решений для поддержки 12-нанометрового техпроцесса.