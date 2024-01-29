Компания Seagate Technology Holdings plc объявила о своих финансовых результатах за второй квартал 2024 года

Компания Seagate Technology Holdings plc объявила о своих финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Компания продемонстрировала высокие финансовые результаты с ростом доходов на 7% и возвращение к прибыльности.

Улучшение спроса на облачные системы и выпуск платформы Mozaic, основанной на HAMR, помогли компании достичь этих результатов. Seagate продолжает делать акцент на финансовой дисциплине и разработке продуктов с высокой плотностью размещения. Компания также объявила о выплате ежеквартальных дивидендов в размере 0,70 доллара на акцию. Впереди компания видит привлекательные возможности в области хранения данных большой емкости.

реклама

Она также предоставила прогнозы на третий квартал 2024 года с ожидаемой выручкой в размере 1,65 миллиарда долларов и пониженной прибылью на акцию не-GAAP в размере 0,25 доллара. Однако фактические результаты могут отличаться от прогнозов из-за различных факторов, которые могут повлиять на бизнес компании.