Компания SK hynix Inc. объявила о своих финансовых результатах за 2023 год и 4 квартал 2023 года

Компания SK hynix Inc. объявила о своих финансовых результатах за 2023 год и 4 квартал 2023 года. В четвертом квартале 2023 года компания получила операционную прибыль в размере 346 млрд вон, что стало первым кварталом прибыли после четырех кварталов убытков, благодаря восстановлению рынка микросхем памяти.

Выручка составила 11,31 триллиона вон, а чистый убыток - 1,38 триллиона вон. SK hynix сообщила, что спрос на их основные продукты DDR5 и HBM3 вырос более четырех и пяти раз по сравнению с предыдущим годом. Они также планируют продолжить разработку продуктов памяти AI и удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительную DRAM.

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Компания также намерена укрепить свое технологическое лидерство и расширить продажи премиальных продуктов в области NAND. В 2024 году SK hynix сосредоточится на повышении рентабельности и эффективности.